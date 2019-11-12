Трамп пригрозил Китаю новым витком торговой войны

США ждут в ближайшее время заключения торговой сделки с Китаем, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

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«Если мы не заключим сделку, мы существенно повысим эти пошлины. Повышение будет очень значительным», — сказал глава Белого дома. Он добавил, что это коснется и других стран, которые «несправедливо поступали по отношению» к США.

США и Китай договорились разбить всеобъемлющее торговое соглашение на части по итогам переговоров 10-11 октября. В рамках этого соглашения Китай согласился улучшить условия для работы американских компаний и закупать больше продукции американских фермеров. Как утверждал Трамп, предварительная договоренность охватит 60 процентов полноценного соглашения.

Позже представители США и Китая заявили, что достигли договоренности о поэтапной отмене введенных ранее в рамках торговой войны обоюдных пошлин. Точные сроки начала процесса озвучены не были, однако запущен он будет в случае успешного завершения «первой фазы» сделки.

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