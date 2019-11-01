Перемирию США и Китая в торговой войне помешали

Всемирная торговая организация (ВТО) выдала Китаю разрешение ввести пошлины на американские товары и услуги общим объемом в 3,5 миллиарда долларов в год, сообщается на сайте организации.

Право вводить пошлины предоставлено в связи с тем, что США нарушали правила ВТО, применяя некорректную методологию при антидемпинговых расследованиях в отношении Китая.

Материалы по теме На крыльях войны США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты

Рассматривавшие дело арбитры ВТО установили, что в результате недобросовестных практик Вашингтона китайские компании понесли убытки на соответствующую сумму — из-за пошлин, которыми облагались товары из этой страны.

При этом ответные меры Пекина вступят в силу только после их одобрения специальным Органом по разрешению споров при ВТО. Его заседание назначено на 22 ноября.

В октябре состоялось два раунда переговоров между США и Китаем, направленных на заключение всеобъемлющего соглашения в рамках торговой войны. Стороны до сих пор не пришли к компромиссу, добившись только отсрочки новых пошлин США на китайские товары.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!