Евросоюз приготовился к торговой войне с США

Если США решат ввести дополнительные пошлины на импорт европейских товаров, то Евросоюз вынужден будет ответить, хотя и хотел бы избежать конфликта. Об этом заявил глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр, передает ТАСС.

До этого он указывал, что если США не пойдут на «дружественное решение судебного процесса», то совершат экономическую и политическую ошибки, а Европа ответит на это.

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Вашингтон получил разрешение обложить пошлинами товары из Европы объемом 7,5 миллиарда долларов после решения Всемирной торговой организации (ВТО). Разбирательство продлилось 15 лет, арбитры признали, что Евросоюз неправомерно предоставлял субсидии своему авиапроизводителю Airbus.

США уже пообещали, что введут пошлины. Президент страны Дональд Трамп назвал ситуацию «прекрасной победой» и восстановлением справедливости.

С 18 октября под десятипроцентные пошлины попадут самолеты из Франции, Германии, Испании и Великобритании, а под 25-процентные — виски, шерстяная одежда, некоторое промышленное оборудование из Германии, замороженное мясо, масло, йогурты и многое другое. В настоящее время американские власти ожидают согласования этих ограничительных мер со стороны ВТО.

При этом в ВТО близок к завершению и ответный спор, в котором Европа обвиняет США в преференциях для Boeing. Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем объявила, что у ЕС есть несколько решений ВТО, которые позволяют ударить по США.

По мнению экспертов, обмен взаимными пошлинами приведет к полноценной торговой войне США и Евросоюза, которая станет для Вашингтона значительно более серьезным испытанием, чем противостояние с Китаем.

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