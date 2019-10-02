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США выбрали первую цель в торговой войне с ЕС

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США с 15 октября введут пошлины на самолеты из Евросоюза в размере 10 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве торговли.

Помимо пошлин на самолеты будут введены также дополнительные пошлины на сельскохозяйственные и промышленные товары в размере 25 процентов. Источник напомнил агентству, что Вашингтон имеет право вводить стопроцентные пошлины, однако не будет прибегать к таким жестким мерам. Также сотрудник Минторга добавил, что на днях будет опубликован полный список товаров из Евросоюза, которые будут облагаться пошлинами США.

Ранее ВТО разрешила США ввести пошлины на европейские товары в размере 7,5 миллиарда долларов в год. Решение было связано с тем, что организация признала незаконными субсидии ЕС для Airbus, которые выплачивались в течение 15 лет. Евросоюз пообещал сразу ответить на торговую войну США.

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