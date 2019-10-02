Европа пригрозила сразу ответить США на начало торговой войны

Если США введут многомиллиардные пошлины на европейские товары после решения Всемирной торговой организации (ВТО) по иску о субсидиях для Airbus, то ЕС не станет дожидаться завершения аналогичного расследования против Boeing и ответит. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, пишет CNBC.

После встречи с министрами торговли ЕС она сообщила журналистам, что не получила никакого положительного ответа от США на призыв избежать немедленного ввода пошлин.

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ВТО анонсировала объявление результатов расследования, продлившегося около 15 лет, в среду, 2 октября, в 17:00 по московскому времени. Ранее источники указывали, что организация признает Евросоюз виновным в предоставлении преференций для Airbus, что даст право США ввести пошлины на товары из Европы.

В Вашингтоне уже подготовили список категорий товаров, которые могут попасть под удар. Их общий объем составил 25 миллиардов долларов. Глава Белого дома Дональд Трамп дал разрешение ввести 100-процентные пошлины на товары объемом 11,2 миллиарда.

Однако судьи должны еще указать, считают ли они такие пошлины соразмерными нарушениям. Не исключено, что США дадут право ввести пошлины на меньший объем товаров.

В ЕС ожидают, что на иск в ВТО против преференций, которые США предоставляли для Boeing, потребуется еще несколько месяцев. Если решение будет положительным, то Брюссель также получит право на введение тарифов на американский импорт. Однако Мальмстрем напомнила, что у Европы есть несколько аналогичных решений, которые дают право ограничивать американский импорт, и Брюссель может ими воспользоваться.

Эксперты полагают, что такой обмен ударами приведет к началу полноценной торговой войны между США и Евросоюзом.

Как отмечал профессор университета Джонса Хопкинса (США) Эрик Джонс, противостояние с Европой станет для США куда более серьезным испытанием, чем торговая война с Китаем. Если она получит продолжение, то американский бизнес может лишиться всех преференций, которые получил со времен Второй мировой войны.