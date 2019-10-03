Трамп пришел в восторг от возможности ударить по Европе

Президент США Дональд Трамп назвал в Twitter «прекрасной победой» решение Всемирной торговой организации (ВТО) по иску о преференциях Евросоюза для Airbus. Оно позволяет Вашингтону ввести пошлины на европейский импорт объемом 7,5 миллиарда долларов.

По его словам, решение стало наградой за то, что Евросоюз долгие годы получал прибыль из-за несправедливых тарифов и торговых барьеров по отношению к США.

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Спор в ВТО о субсидиях Евросоюза для своего авиапроизводителя продлился около 15 лет. Сейчас близок к завершению и ответный иск. В ЕС считают, что Вашингтон также помогал Boeing в конкуренции с Airbus.

Решение организации давало США право вводить 100-процентные пошлины, но в Белом доме не пошли на столь радикальный шаг. С 18 октября под десятипроцентные пошлины попадут самолеты из Франции, Германии, Испании и Великобритании, а под 25-процентные такие товары, как виски, свитеры, шерстяная одежда, некоторое промышленное оборудование из Германии, замороженное мясо, масло, йогурты и многое другое.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что пошлины следует согласовать с ВТО и американские власти уже обратились в организацию.

При этом в правительстве полагают, что у Европы нет оснований отвечать на вводимые ограничительные меры. Однако в ЕС считают иначе. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем объявила, что Брюссель имеет на руках несколько более ранних решений, дающие ему право на ответные меры, и воспользуется ими немедленно.

Эксперты считают, что обмен пошлинами закончится полноценной торговой войны между США и ЕС. И не исключено, что противостояние с Европой для США значительно более опасно, чем торговая война с Китаем. Оно может привести к тому, что американский бизнес лишится всех преференций, которыми обладал со времен Второй мировой войны.

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