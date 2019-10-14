США получили добро на торговую войну с Европой

Всемирная торговая организация (ВТО) одобрила введение американских пошлин на некоторые европейские товары, пишет CNBC.

Решение было принято на заседании организации 14 октября. Таким образом США получили формальное разрешение на принятие мер, которые ранее анонсировал президент Дональд Трамп.

10-процентная пошлина будет распространяться на самолеты Airbus европейского производства, 25-процентная — на некоторые категории товаров, среди которых шотландский виски, французское вино, испанские оливки и итальянский сыр. Ожидается, что тарифы вступят в силу 18 октября. Общий ежегодный объем товаров, на которые распространятся пошлины, составит 7,5 миллиарда долларов.

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Предварительное решение, разрешающее Вашингтону ввести пошлины, было принято 2 октября. Нынешнее заседание официально одобрило применение мер.

Поводом для введения пошлин стала политика Евросоюза, власти которого субсидируют производство самолетов Airbus — основного конкурента американского Boeing. США настаивали, что такая практика противоречит нормам ВТО и дает право на ответные меры. Судебное разбирательство в рамках ВТО длится 15 лет.

ЕС в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении правил ВТО при государственном финансировании Boeing. Ранее комиссия ВТО уже приняла решение в пользу Евросоюза, в следующем году должно быть вынесено постановление относительно ответных компенсационных мер, которые ЕС сможет применять к США.

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