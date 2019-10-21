Китай решил наказать США за решения Обамы

Китайские власти запросили у Всемирной торговой организации (ВТО) право ввести санкции на американские товары объемом 2,4 миллиарда долларов. Причиной стало неисполнение США решения по пошлинам, введенным во время президентства Барака Обамы, передает Reuters.

Пекин начал спор по тарифам на экспорт в США солнечных батарей, башен ветрогенераторов, алюминиевых профилей и стальных баллонов общим объемом 7,3 миллиарда долларов еще в 2012 году.

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?

Вашингтон ввел санкции по итогам 17 расследований, проходивших с 2007 по 2012 год. В июле арбитры ВТО поддержали позицию китайской стороны, подтвердив, что Пекин имеет право на ответные меры.

При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что ВТО признала предоставление Китаем субсидий для продукции, попавшей под пошлины, то есть сами ограничительные меры были законными.

В настоящее время Китай и США пытаются договориться о первой части торговой сделки, которая должна остановить торговую войну. В рамках переговоров стороны уже пошли на ряд уступок. В частности, Китай согласился серьезно увеличить закупки у американских фермеров, а США не стали увеличивать действующие пошлины.

Предполагается, что соглашение стороны подпишут на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!