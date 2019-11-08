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У окончания торговой войны нашлись влиятельные противники

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Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Китая Лю Хэ

В администрации президента США Дональда Трампа есть много противников заключения промежуточной сделки с Китаем, предполагающей отмену обоюдных пошлин, пишет Reuters.

По данным агентства, в Белом доме сложилась «жесткая оппозиция» к готовящейся постепенной отмене обоюдных пошлин. Составляющие ее политики и чиновники указывают Трампу и его соратникам на то, что изначально об отмене тарифов речи не шло и она не была главным предметом текущих переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Позиция противников сделки в нынешнем виде сводится к тому, что США в случае отмены существующих пошлин лишатся рычага давления на Китай. По словам бывшего советника Трампа по национальной безопасности Стива Бэннона, власти Китая «пытаются перепродать» первоначальное соглашение, в котором не упоминалась отмена тарифов. «На свете нет ничего, что Трамп ненавидел бы больше, чем ситуации, когда кто-то отказывается от договоренностей», — отметил он.

Другие собеседники высказали сомнения в том, что американский президент вообще когда-либо согласится на подобные условия. Пекин, по их словам, напротив, будет делать все возможное, чтобы продавить устраивающую его сделку.

7 ноября представители США и Китая заявили, что достигли договоренности о поэтапной отмене введенных ранее в рамках торговой войны обоюдных пошлин. Точные сроки начала процесса озвучены не были, однако запущен он будет в случае успешного завершения «первой фазы» сделки, заключенной в октябре между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

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