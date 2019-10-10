США вознамерились остановить торговую войну с Китаем

США рассматривают возможность заключить валютное соглашение с Китаем, согласованное еще в феврале 2019 года до того, как в мае торговые переговоры Вашингтона и Пекина были прерваны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Валютное соглашение может стать первым этапом в примирении двух крупнейших экономик мира, считают в Белом доме. В дальнейшем стороны смогут перейти к обсуждению таких ключевых вопросов торгового противостояния, как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.

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Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем пройдет 10-11 октября. Если стороны не придут к решению ослабить взаимное давление, то 15 октября американская сторона в очередной раз увеличит пошлины с 25 до 30 процентов на китайский импорт на 250 миллиардов долларов.

Китай скептически оценивает шансы заключить полноценное торговое соглашение с США, и поэтому настроен на частичную сделку, писало агентство ранее. Главной целью Пекина сейчас является минимизация ущерба для собственной экономики. В частности, КНР рассчитывает на заморозку уже введенных американских пошлин на нынешнем уровне и отказ США от новых ограничений. В качестве встречного шага Китай готов увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

США 1 сентября уже повышали пошлины до 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов. С 15 декабря планируется ввести пошлины в отношении товаров из КНР еще на 175 миллиардов долларов. Китай в ответ 1 сентября ввел пяти- и десятипроцентные пошлины на американский импорт на 75 миллиардов долларов, а в середине декабря намеревается вернуть дополнительные 25-процентные пошлины на американские автомобили и запчасти.

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