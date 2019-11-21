Китай успокоил злопыхателей по поводу сделки с США

Промежуточное соглашение между США и Китаем об окончании торговой войны по-прежнему готовится и имеет все шансы быть заключенным, заявил официальный представитель китайского министерства торговли Гао Фэн, которого цитирует CNBC.

«Внешние слухи по поводу первой фазы сделки и о торговых переговорах в целом не точны», — заявил Фэн. По его словам, Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном, чтобы в итоге заключить соглашение и закончить торговую войну.

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Ранее сразу несколько аналитиков заявляли о том, что добиться заключения сделки теперь будет гораздо труднее или вовсе невозможно — из-за принятого Сенатом США законопроекта о защите демократии в Гонконге. Документ предполагает, что власти страны должны будут ежегодно оценивать уровень автономности специального административного района от материкового Китая и, если этот уровень будет признан недостаточным, распространять на него те же ограничения, что действуют в отношении Пекина.

Также Reuters сообщил, что сроки заключения первой фазы сделки могут серьезно сдвинуться из-за того, что обе стороны предъявляют друг к другу слишком высокие требования. В частности, Китай настаивает на значительном снижении или полной отмене уже имеющихся пошлин.

О подготовке к заключению первой фазы сделки было объявлено в октябре после очередного раунда американо-китайских переговоров. По словам президента США Дональда Трампа, она должна открыть дорогу к достижению окончательных договоренностей.

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