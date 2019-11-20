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На торговой сделке США и Китая поставили крест

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США и Китаю будет намного труднее заключить торговую сделку после принятия Конгрессом законопроекта о поддержке демократии в Гонконге, заявил в интервью Bloomberg аналитик агентства Том Орлик.

По его словам, заключение сделки с Вашингтоном важно для Пекина, однако гораздо более важной целью остается сохранение контроля над специальными административными районами: Гонконгом и Макао. Новый документ в случае подписания президентом Дональдом Трампом заметно усложнит ее достижение, а потому, по мнению Орлика, власти Китая не будут стремиться всеми силами угодить Белому дому и согласятся жить дальше в условиях торговой войны.

Стратег Rabobank Петр Мэтис, в свою очередь, заявил Reuters, что принятие законопроекта «заметно осложнит движение к торговой сделке».

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в своем обзоре (есть в распоряжении «Ленты.ру») отметил, что теперь считает сделку между двумя странами недостижимой. «Если этот законопроект будет принят, то я не вижу возможности для заключения какого бы то ни было торгового соглашения», — отметил финансист.

Сенат США 19 ноября принял законопроект, обязывающий Белый дом ежегодно пересматривать торговые отношения с Гонконгом и оценивать их на предмет автономности региона от центральных властей Китая. Если степень такой автономности будет признана недостаточной, Вашингтон обязан будет наложить на Гонконг те же ограничения, что действуют сейчас в отношении материкового Китая. В этом случае китайские компании лишатся лазейки для ведения бизнеса с иностранными партнерами. Для вступления документа в силу его должен подписать президент.

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