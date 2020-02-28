Рубль ослабел

Курс рубля ослабел по отношению к доллару и евро в ходе торговой сессии 28 февраля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
На момент публикации курс доллара равнялся 66,83 рубля. Таким образом падение российской валюты составило 1,2 процента.
Курс евро равняется 73,52 рубля. Падение рубля по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составило 1,3 процента.
Также снизился индекс Московской биржи — на момент публикации он равнялся 2808,5 пункта, что на 3,68 процента ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Лидерами падения стали сеть супермаркетов «Лента» (минус 10 процентов), металлургическая компания «Алроса» (минус 8,2 процента) и инвесткомпания «Система» (минус 7,2 процента).