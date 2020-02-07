Рубль упал

Курс рубля в ходе торговой сессии на Московской бирже 7 февраля упал на 0,76 процента, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне решения Центробанка о снижении ключевой ставки.

На момент публикации курс равнялся 64,12 рубля за доллар, курс евро — 70,26 рубля за единицу. Таким образом, падение составило 0,69 процента.

Ранее 7 февраля ЦБ объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта — до шести процентов годовых. Свое решение регулятор объяснил недостаточно сильной инфляцией, более низкой по сравнению с ожиданиями.

Нынешнее снижение стало шестым с начала 2019 года. С тех пор ЦБ ни разу не повышал значение ключевой ставки.

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