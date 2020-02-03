Рубль ослабнет

В текущем году курс рубля ждет плавное ослабление по отношению к доллару. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обновленный прогноз Минэкономразвития. Прогноз предусматривает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 63,9 рубля.

В ведомстве указали, что ключевым риском для параметров прогноза является реакция мировой экономики на распространение смертельного коронавируса. От него уже погибли несколько сотен человек.

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3 февраля аналитики Nordea Bank заявили, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей. По словам экспертов, в ближайшие два года российскую валюту ждет непрерывное падение. Аналитики полагают, что в разгар президентской кампании в США Федеральная резервная система может сократить скупку активов. Это снизит среди инвесторов спрос на инвестиции в Россию и другие развивающиеся рынки.

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