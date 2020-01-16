Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев, в рамках Гайдаровского форума оценивший вероятность ослабления валютного курса до 200 рублей за доллар, объяснил свою позицию (письмо есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Публикации ряда СМИ со ссылкой на меня о том, что курс рубля может составить 200 рублей за доллар, не соответствуют действительности. Я возмущен. Подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером», — объяснил Ведев.

Ранее 16 января в ходе панельной дискуссии «Горизонты экономической политики» он заявил, что политика Минфина по покупке иностранной валюты за нефтегазовые сверхдоходы бюджета в рамках бюджетного правила ведет к тому, что министерство формирует основной спрос на валюту.

В этих условиях, по словам Ведева, «это опасная игра, и участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса в одну сторону и движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно».

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

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