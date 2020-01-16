России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — отметил Ведев. По его словам, популярная теория о пользе слабой национальной валюты для экономики ложна. «Есть две группы экономических агентов: для одних это хорошо, для других плохо», — сказал экономист.

Материалы по теме Перестраховались Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту. Таким образом укрепившийся в результате выросших экспортных доходов курс рубля ослабевает и достигается его стабильность вне зависимости от колебаний цен на нефть.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!