Российскому рублю прикажут стать вровень с долларом и евро

Минэкономразвития предложило поставить цель по увеличению доли рублевых расчетов во внешней торговле к 2024 году. С уровня 20,3 процента в 2018 году ее предложено поднять как минимум до 30 процентов, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Проект внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI во внешней торговле в декабре представят правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Об увеличении доли расчета в рублях говорилось и ранее, но конкретные цифры не ставились.

В первой половине 2019 года доля расчета в рублях достигла 21,2 процента. Больше половины по-прежнему приходится на доллар — 51,2 процента, а еще 24,6 процентов — на евро. Однако доля американской валюты в последнее время снижается, а европейской растет. Еще три процента расчетов приходится на другие иностранные валюты. В оплате импорта рубль задействован в два раза сильнее — 31 процент, а за экспорт Россия получает только 14,4 процента.

План министерства означает, что через пять лет российский рубль должен либо сравняться с долларом и евро, либо опередить одну из этих валют во внешнеторговых расчетах. В Минэкономразвития хотят добиться, чтобы в 2024 году объем расчетов в рублях в долларовом эквиваленте достиг не менее 300 миллиардов долларов.

Также в плане предполагается, что доля рублевых расчетов в отношениях со странами ЕАЭС, то есть с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией, достигнет 90 процентов (сейчас — 70 процентов).

Эксперты называют поставленную цель излишне амбициозной, добиться которой будет сложно. В первую очередь остается неясным, за счет торговли с какими партнерами она может доля торговли в рублях может вырасти на треть. Однако они не исключают, что при наличии политической воли результат, в который трудно поверить экономистам, все-таки будет достигнут.

В ноябре российский рубль с точки зрения инвесторов оказался максимально стабильным с начала кризиса 2014 года. Существенно более стабильным курс рубля считали только до кризиса 2008 года, но тогда Центробанк России занимался его поддержкой, а сейчас курс определяют рыночные факторы.

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