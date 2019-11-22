Экономика
 
Последние новости
В России предложили ввести сухой закон
Флот США у китайских берегов разгневал Китай
Россия захотела «продать все»
Аварийная посадка самолета с горящим двигателем попала на видео
У «благовещенского стрелка» обнаружили склонность к суициду и скрыли ее
Мачеха показала детям грудь и попала под суд
«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто
Новости партнеров

Российскому рублю прикажут стать вровень с долларом и евро

Перейти в «Мою Ленту»

Минэкономразвития предложило поставить цель по увеличению доли рублевых расчетов во внешней торговле к 2024 году. С уровня 20,3 процента в 2018 году ее предложено поднять как минимум до 30 процентов, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Проект внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI во внешней торговле в декабре представят правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Об увеличении доли расчета в рублях говорилось и ранее, но конкретные цифры не ставились.

В первой половине 2019 года доля расчета в рублях достигла 21,2 процента. Больше половины по-прежнему приходится на доллар — 51,2 процента, а еще 24,6 процентов — на евро. Однако доля американской валюты в последнее время снижается, а европейской растет. Еще три процента расчетов приходится на другие иностранные валюты. В оплате импорта рубль задействован в два раза сильнее — 31 процент, а за экспорт Россия получает только 14,4 процента.

План министерства означает, что через пять лет российский рубль должен либо сравняться с долларом и евро, либо опередить одну из этих валют во внешнеторговых расчетах. В Минэкономразвития хотят добиться, чтобы в 2024 году объем расчетов в рублях в долларовом эквиваленте достиг не менее 300 миллиардов долларов.

Также в плане предполагается, что доля рублевых расчетов в отношениях со странами ЕАЭС, то есть с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией, достигнет 90 процентов (сейчас — 70 процентов).

Эксперты называют поставленную цель излишне амбициозной, добиться которой будет сложно. В первую очередь остается неясным, за счет торговли с какими партнерами она может доля торговли в рублях может вырасти на треть. Однако они не исключают, что при наличии политической воли результат, в который трудно поверить экономистам, все-таки будет достигнут.

В ноябре российский рубль с точки зрения инвесторов оказался максимально стабильным с начала кризиса 2014 года. Существенно более стабильным курс рубля считали только до кризиса 2008 года, но тогда Центробанк России занимался его поддержкой, а сейчас курс определяют рыночные факторы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Рубль обрел максимальную стабильность
Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое
В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое
Другие материалы рубрики
Экономика00:0121 ноября

Капитал-шоу

Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
08:01Сегодня

Названы российские регионы с самым низким транспортным налогом

06:27Сегодня

Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто

06:16Сегодня

Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Экономика14:4421 ноября
Владимир Бетелин

Страсти по «Корунду»

Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
05:22Сегодня

Крупнейшая сделка в истории начала трещать по швам

02:01Сегодня

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

01:53Сегодня

Помощник Путина раскрыл план разогрева экономики России

Экономика00:0218 ноября

Перестраховались

Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
23:0821 ноября

Продавцам смартфонов без российского софта пригрозили штрафом

22:2221 ноября

Китай успокоил злопыхателей по поводу сделки с США

08:0521 ноября

Названы лучшие стиральные машины России

Россия
Российские автомобилисты оценили снижение порога допустимого превышения скорости
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Российский город остался в мороз без отопления из-за аварии
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Все материалы
Мир
Трамп захотел продолжения импичмента
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Вучич обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ
Пошли стеной
 
В школе нашли кладбище со 145 захоронениями
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Госдеп США оставил Турции выбор между С-400 и санкциями
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский потребовал реальных результатов по делам о Майдане
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украина поделилась ожиданиями от встречи в «нормандском формате»
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
На Украине рассказали о переходном правосудии для Донбасса
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Бывшего главу Службы безопасности Украины обвинили в шпионаже
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самым низким транспортным налогом
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Крупнейшая сделка в истории начала трещать по швам
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
США назвали вызванную Россией «стратегическую уязвимость»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
В России подсчитали количество сломанных военных транспортников
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Раскрыта причина непобедимости рака
Все материалы
Спорт
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Американец вернулся из Афганистана и встретил сына на глазах у целого стадиона
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Стало известно о грядущем переходе игрока сборной России в «Ювентус»
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Нурмагомедов назвал свое главное достижение
Все материалы
Культура
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Минкульт озаботился данными о просмотрах сериалов в интернете
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Умер лидер рок-группы Spirit of the West
Все материалы
Интернет и СМИ
Пару обвинили в пропаганде сексуального насилия из-за фотосессии перед родами
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Парень не учел слышимость в доме родителей и сгорел от стыда
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Появившийся на улице «динозавр» заставил прохожих бежать без оглядки
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
Все материалы
Ценности
«Британская Кардашьян» вышла на прогулку в купальнике в холод
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
На обложку Vogue попала представительница «третьего пола»
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Меган Маркл снова уличили в ношении дешевых украшений
Все материалы
Путешествия
Аварийная посадка самолета с горящим двигателем попала на видео
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
На Украине аварийно сел лайнер «Турецких авиалиний»
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Летевший в Москву лайнер приземлился в Казани из-за неполадок
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пассажиры самолета повздорили из-за шторки иллюминатора и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Мачеха показала детям грудь и попала под суд
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Родственники изувеченного мотоциклиста не дождались врачей и похоронили его
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Двое полицейских сломали туалетную кабину во время секса
Все материалы
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Kia показала салон новой Optima
Lamborghini готовит первую «цифровую» модель
В России запатентовали внешность самого маленького кроссовера Hyundai
Все материалы
Дом
Подсчитаны траты россиян на домашних животных
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Материнский капитал в России захотели тратить по-новому
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Российский миллиардер выставил на продажу «космический корабль»
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Россиянин захотел обогатиться и сжег семь квартир
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы