Рубль обрел максимальную стабильность

В ноябре российский рубль с точки зрения инвесторов выглядит максимально стабильным с момента начала кризиса 2014 года. Об этом свидетельствует вмененная волатильность рубля, то есть то, как на рынке оценивают потенциальные колебания курса в ближайшие три месяца, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как указала главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, по состоянию на 18 ноября этот показатель опустился до 8,4 процента. Для сравнения, в декабре 2014-го — январе 2015 года вмененная волатильность была на уровне 56-57 процентов.

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Несмотря на это стабильность рубля остается относительной. Российская валюта остается в десятке самых волатильных среди валют развивающихся стран. Хуже всего ситуация обстоит с южноафриканским рэндом, бразильским реалом и чилийским песо, где вмененная волатильность превышает десять процентов.

По словам Евдокимовой, существенно более низкая волатильность у рубля была в 2008 году, но тогда политика Центробанка отличалась от нынешней. С конца 2014 года ЦБ отказался от валютного интервала, так что курс рубля формируется рыночным образом. Она отметила, что к настоящему времени рубль вряд ли может рассчитывать на большую стабильность, и любая внешняя проблема, например, срыв сделки между Китаем и США, может дестабилизировать ситуацию.

Ранее в ноябре в Госдуме предложили законодательно ограничить волатильность рубля через возвращение валютного коридора и введение ограничения на движение спекулятивного капитала. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что такая идея не получит поддержки.

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