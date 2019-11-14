Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Идей введения валютного коридора для рубля или ограничений на движения капитала в России в настоящее время нет, и Госдума их обсуждать не станет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает «Интерфакс».

По словам Аксакова, в комитете считают, что плавающий валютный курс является оптимальным и позволяющим смягчать удары в случае проблем на мировых рынках. Депутат заметил, что ограничения на движение капитала также не стоят на повестке, напротив, принимаются законы, чтобы предприятия имели больше возможностей для работы с валютой.

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Накануне, 13 ноября сообщалось, что три комитета Госдумы подготовили заключения на представленный Центробанком проект документа о направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Одно, совместное, выполнили комитет по бюджету и налогам и комитет по финансовому рынку, а второе — комитет по экономической политике.

В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границы валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала. Предполагалось, что относительно стабильный курс рубля позволит избежать потерь при закупках иностранного оборудования и добавит роста доходам от экспорта российских товаров.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев, комментируя эту инициативу, предположил, что депутаты перепутали реальный курс рубля, который важен для промышленности, с номинальным, который они предлагают удерживать, сообщает РИА Новости.

Валютный коридор действовал в России с 2008 по 2014 год, в промежуток между глобальным экономическим кризисом и началом санкционного конфликта России со странами Запада. В ноябре 2014 года Центробанк признался, что не может удержать курс в рамках и отменил ограничения. Позднее глава регулятора Эльвира Набиуллина и президент России Владимир Путин высказывались о невозможности отказа от плавающего курса.

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