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В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое

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Комитеты Госдумы подготовили заключения на представленный Центробанком проект документа о направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль. Документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Оценивали предложения регулятора комитет по бюджету и налогам, комитет по финансовому рынку (они подготовили совместное заключение) и комитет по экономической политике.

В обоих отзывах есть идея оценить, как именно плавающий курс рубля влияет на экономический рост. Депутаты предположили, что учитывать надо не только инфляцию, но экономическую активность населения и бизнеса. В комитете по экономической политике возвращение валютного коридора назвали маневром, который оживит спрос.

Фиксировать курс рубля в заключениях не предлагают, но установка верхней и нижней границ допустимого курса, полагают депутаты, находится в русле майских указов президента. По их мнению, такая ситуация поспособствует экономическому курсу и реализации нацпроектов. Один из аргументов, который используют депутаты, заключается в том, что относительно стабильный курс рубля позволит избежать потерь при закупках иностранного оборудования и приведет к росту доходов от экспорта российских товаров.

Движение спекулятивного капитала следует ограничить, то есть ввести ограничения на отток и приток средств, сказано в отзывах. Если сопроводить такие меры строгим контролем за соблюдением введенных норм, то, считают народные избранники, российская экономика станет менее уязвимой к внешним шокам.

Центробанк ввел бивалютный коридор (доллар и евро) в конце 2008 года на фоне нарастающего мирового экономического кризиса, а отменил в ноябре 2014 года, когда российская валюта начала резко падать в цене. Тогда регулятор пообещал продолжить следить за курсом с помощью валютных интервенций, но рубль упал еще на треть. В теории валютный коридор позволяет точнее прогнозировать экономическую ситуацию, но в 2014 году интервенций ЦБ перестало хватать, чтобы поддерживать назначенный курс.

О невозможности отказа от плавающего курса рубля весной 2017 года говорили как глава ЦБ Эльвира Набиуллина, так и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что стабильностью национальной валюты жертвовать не станет.

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