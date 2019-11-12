Из России стали выводить гораздо меньше денег

Чистый отток капитала из России в период с января по октябрь 2019 года составил 31,6 миллиарда долларов, что на 23,3 процента меньше, чем в тот же период год назад, когда было 41,2 миллиарда. Об этом говорится в материалах на сайте Центробанка.

Причиной этому стали операции банков, которые увеличили внешние требования и снизили обязательства перед нерезидентами. Прочие сектора в отличие от прошлого года внесли небольшой вклад.

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Международные резервы за тот же период выросли на 56,3 миллиарда долларов. Год назад рост составлял 35,7 миллиарда. Это произошло благодаря покупке валюты на внутреннем рынке за счет бюджетного правила и средств от размещения суверенных бумаг за рубежом.

В октябре регулятор прогнозировал отток капитала на уровне 37 миллиардов долларов по итогам всего 2019 года. На следующий год ожидается отток на уровне 20 миллиардов. Улучшение прогноза произошло на заседании, где было принято решение о снижении ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что чистый спрос россиян на наличную валюту в августе сократился в четыре раза по сравнению с июлем и в целом упал до минимального значения с мая 2016 года.

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