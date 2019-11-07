ЦБ поверил в стабильность российского фондового рынка

В Центробанке прокомментировали рост российского фондового рынка. В ЦБ уверены, что это обеспечено объективными факторами, и риска перегрева или «пузыря» на рынке нет. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте регулятора.

Рост индекса Московской биржи, который впервые пробил планку в 3000 пунктов, объяснили сохранением стабильности в макроэкономике и увеличением дивидендных выплат отечественных компаний. «Значения показателей — капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию — сигнализируют об отсутствии "пузыря" на рынке», — указали в ЦБ.

Материалы по теме Сорвать куш Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть

Ранее 7 ноября стало известно, что рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов. Сильнее всего подорожали акции «Транснефти» (+2,03 процента), «М.Видео» (+2,44 процента) и «Сургутнефтегаза» (+2,38 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!