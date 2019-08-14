Мировые рынки пошли на взлет

Китайские рынки растут на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить введение торговых пошлин на некоторые китайские товары. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В начале августа американский президент заявлял, что торговые ограничения вступят в силу с 1 сентября 2019 года, однако 13 августа сообщил, что не будет вводить ограничения до 15 декабря, чтобы избежать негативного влияния на американских покупателей в предрождественский период.

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На фоне этого индекс SSE Шанхайской фондовой биржи в среду, 14 августа, вырос на 0,42 процента — до 2 808,91 пункта. Индекс SZSE Шэньчжэньской фондовой биржи, на которой в основном торгуются китайские госкомпании, прибавил 0,72 процента и увеличился до 8 966,47 пункта. Японский индекс Nikkei также вырос на 0,98 процента — до 20 655,13 пункта.

Индекс Hang Seng Гонконгской фондовой биржи потерял 0,08 процента и опустился до 25 261 пункта. Индекс находится под давлением в связи с решением Китая согнать военную технику к Гонконгу из-за непрекращающихся массовых протестов. Они вызваны планами правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР.

Российский индексы в среду скорректировались после роста на фоне новостей из США. Индекс Мосбиржи к полудню опустился на 0,23 процента — до 2 673,97 пункта, индекс РТС потерял 0,61 процента, снизившись до 1 289,83 пункта. Курс доллара к рублю на открытии торгов в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия на 11 копеек — до 65,04 рубля, курс евро прибавил 14 копеек, увеличившись до 72,68 рубля.

Американские рынки на фоне решения Трампа отложить пошлины завершили торги во вторник в плюсе после падения в понедельник. Индекс Dow Jones вырос на 1,44 процента, до 26 279,91 пункта, S&P 500 — на 1,47 процента, до 2 926,23 пункта, а Nasdaq — на 1,95 процента, до 8 016,36 пункта. Цена на нефть также выросла. Стоимость барреля эталонной марки Brent накануне преодолела рубеж в 60 долларов за баррель. В среду нефть продолжает удерживаться выше психологической отметки — по состоянию на 12:09 по московскому времени стоимость октябрьского фьючерса составила 60,73 доллара за баррель.

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