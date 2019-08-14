Угрозы Трампа принесли Гватемале миллиард долларов

Угроза президента США Дональда Трампа резко поднять комиссию и тарифы за переводы денег в Гватемалу принесла республике почти миллиард долларов, что стало вторым месячным результатом в истории, сообщает Bloomberg.

Работающие в США мигранты из Гватемалы начали активнее слать домой деньги, хотя хозяин Белого дома не назвал ни сроки введения санкций, ни других деталей. Глава центробанка республики Серхио Ресинос (Sergio Recinos) отметил, что слова Трампа принесли его стране пользу, по крайней мере, на данный момент. Он добавил, что свою роль в положительной динамике сыграло и снижение безработицы в США.

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Объем переводов в минувшем июле вырос на 15,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 948 миллионов долларов. После этого в Гватемале пересмотрели прогнозы по денежным переводам на 2019 год.

Причиной гневного сообщения Трампа 23 июля стала заминка в подписании соглашения между странами по вопросам миграции. Президент Гватемалы Джимми Моралес должен был посетить Вашингтон и поставить подпись под договором, но перед этим Конституционный суд постановил, что для этого ему требуется одобрение национального конгресса. В результате визит отменили, а хозяин Белого дома обвинил Гватемалу в том, что она способствует нелегальной миграции в США.

Тем не менее республика не собирается отказываться от соглашения. Как указал Ресинос, Гватемала и без него может принимать до 2,5 тысячи мигрантов в год и позволять им конкурировать за рабочие места с местными жителями. Вместе с тем, добавил глава центробанка, если их число превысит 50 тысяч, экономику страны ждут проблемы.

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