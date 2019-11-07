Российский фондовый рынок установил абсолютный рекорд

Индекс Московской биржи установил исторический рекорд. Днем 7 ноября он достигал 3004,63 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, индекс перевалил за отметку в три тысячи пунктов впервые в своей истории. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов составил 0,78 процента. На момент публикации индекс Мосбиржи равнялся 3001,32 пункта.

Лидером роста 7 ноября выступил «М.Видео» — его бумаги подорожали на 2,69 процента. На втором месте «ИнтерРАО» (+2,5 процента), на третьем — «Сургутнефтегаз» (+2,33 процента). Кроме того, значительно выросли в цене бумаги «Транснефти» (+1,91 процента), ММК (+1,88 процента), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+4,3 и 2,48 процента соответственно).

Один из основных индексов российского фондового рынка бьет рекорды третий день подряд. Так, 5 ноября он превысил отметку в 2950 пунктов, а 6 ноября — в 2964 пункта.

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