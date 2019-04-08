Российская биржа установила рекорд

Индекс Московской биржи обновил исторический рекорд, превысив 2553 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на главной биржевой площадке России.

Максимальный уровень индекс показал в понедельник, 8 апреля, в 10:19 по московскому времени, когда достиг уровня 2554,29 пункта. На момент написания заметки индекс находился вблизи рекордных уровней и составлял 2552,56 пункта, демонстрируя рост на 0,46 процента к закрытию уровня пятницы.

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В плюсе оказались бумаги ведущих российских эмитентов: Сбербанка, «Роснефти», «Газпрома», НЛМК, «Башнефти» и других компаний. Ключевой драйвер роста — рост нефтяных котировок, который обусловлен напряженной военно-политической ситуацией в Ливии. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 70,6 доллара за баррель.

Однако укрепление российского рынка не способствует укреплению рубля, который в понедельник теряет позиции и к доллару, и к евро. На 12:27 по Москве за один евро на бирже давали 73,415 рубля (рост на 20 копеек), а за доллар — 65,35 рубля (рост на 13 копеек).

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