Пенсионный фонд Норвегии решил окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России. Ценные бумаги этих стран больше не будут присутствовать в стратегическом портфеле долговых инвестиций королевства. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Материалы по теме Подкачали Они слезли с нефтяной иглы и построили социализм. России есть чему поучиться

С предложением выступил Минфин королевства. Если соответствующее решение будет принято, фонд сохранит возможность инвестировать в облигации развивающихся стран, однако эти вложения не должны превышать пяти процентов от общих инвестиций в долговые бумаги. По данным Bloomberg, это около 15,4 миллиарда долларов. В настоящее время вложения норвежского суверенного фонда в облигации развивающихся стран составляют около 28 миллиардов.

В феврале сообщалось, что норвежский государственный пенсионный фонд в 2018 году сократил вложения в российские гособлигации на 45 процентов. Вложения в ценные бумаги российского правительства уменьшилась с 2,25 миллиарда до 1,23 миллиарда долларов — это минимальный показатель с 2011 года.

Норвежский государственный пенсионный фонд — крупнейший суверенный фонд в мире, объем которого превышает триллион долларов. Он был основан в 1998 году как стабилизационный резерв для будущих поколений. С того момента в него направляют отчисления от нефтедобычи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!