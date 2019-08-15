Рубль ослаб

Курс рубля на Московской бирже снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации доллар торговался по 66,28 рубля. Таким образом, рост с начала торговой сессии составил 0,7 процента.

Курс евро равняется 73,74 рубля. Рост котировок единой европейской валюты по сравнению с закрытием торгов 14 августа составил 0,6 процента.

Фондовый рынок США на предварительных торгах показал рост. Индекс фьючерсов Dow Jones 30 Futures с исполнением 19 сентября вырос на 0,43 процента.

Накануне, 14 августа рынок пережил крупнейшее за последние месяцы падение, вызванное появлением тревожного сигнала на долговом рынке — доходность по краткосрочным гособлигациям превысила доходность по долгосрочным, что обычно свидетельствует о грядущем глобальном кризисе.

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