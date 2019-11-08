Россия нашла новый способ отказаться от доллара

Министерство финансов России собирается в 2020 году изменить структуру Фонда национального состояния (ФНБ) таким образом, чтобы снизить долю доллара с помощью добавления новых резервных валют, передает Reuters со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, структурно средства в ФНБ должны будут напоминать резервы Центробанка. В них доля доллара, по состоянию на 31 марта, достигла 23,6 процента. Лидером стал евро — 30,3 процента, на третье место поднялся юань — 14,2 процента. На британский фунт пришлось 6,6 процента, на остальные валюты — 7,1 процента. Более поздняя статистика не публиковалась.

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В структуре ФНБ, как следует из данных Минфина за 4 октября, доллар занимает 45,5 процента, у евро — 39,17 процента, у фунта 7,67 процента.

С весны 2018 года Центробанк, исполняя поручение президента Владимира Путина о снижении зависимости от доллара, планомерно сокращает вложения в американскую валюту. В октябре эксперты подсчитали, что замена доллара на юани, евро и золото обошлась России в 7,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем в регуляторе считают, что полностью отказаться от расчетов в долларах не удастся, ведь внешний госдолг номинирован в американской валюте.

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