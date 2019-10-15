Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg.

Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.

Центробанк России начал избавляться от вложений в доллары весной 2018 года на фоне санкций в отношении крупного российского бизнеса и в связи с опасениями по поводу новых ограничений.

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Если бы структура вложений сохранилась на прежнем уровне, то к марту 2019 года запасы увеличились бы на 3,8 процента. Поскольку данные о резервах публикуются с задержкой в полгода, то оценить, к чему привела такая политика в настоящее время, нельзя.

До начала дедолларизации именно американская валюта доминировала в запасах. Сейчас Россия стала крупнейшим в мире владельцем резервов в юанях — на нее приходится около 70 процентов всех мировых резервов в юанях.

Частично потери из-за слабых евро и юаня России удалось компенсировать за счет золота. Сейчас на него приходится самая большая доля в российских резервах с 2000 года.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что исключить доллар полностью из резервов невозможно, поскольку это «сопряжено с избыточными рисками». Речь идет о том, что внешний госдолг России номинирован в иностранной валюте, и доллар понадобится в плохой ситуации, когда придется срочно расплачиваться по обязательствам.

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