Главной российской «заначке» нашли новое применение

Средства главного суверенного фонда России — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в будущем смогут направлять не только на крупные, но и на мелкие инвестиционные проекты, особенно региональные. Об этом рассказал министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мы сейчас говорим активно вместе с РФПИ [Российским фондом прямых инвестиций], который является получателем части средств ФНБ, чтобы помочь региональным проектам», — отметил Силуанов.

По его словам, небольшие региональные проекты очень важны для экономики, поскольку «дают эффект роста» в отдельных субъектах России.

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ФНБ наравне с РФПИ является одним из двух российских суверенных фондов. Он пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель. На эти средства Центробанк по поручению Минфина закупает валюту, которая затем поступает в фонд. По закону, после того как размер фонда превысит семь процентов ВВП, его средства могут быть инвестированы во внутренние возвратные проекты.

По оценкам экономистов, это произойдет в следующем году — в 2020-м для вложений будет доступно 1,7 триллиона рублей. По словам Силуанова, правительство рассчитывает потратить около 15-20 процентов этой суммы.

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