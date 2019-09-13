Триллионы рублей российских резервов захотели потратить на транспорт

Правительство обсуждает масштабную программу по обновлению городского общественного транспорта в российских городах за два триллиона рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Инициатором программы выступает ВЭБ.РФ. Согласно предложению, в программу не войдут Москва и Санкт-Петербург. Средства ВЭБ собирается получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно идее, на первом этапе в программу попадут десять городов — Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань.

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Стоимость этого этапа оценивается в 340 миллиардов рублей. В рамках программы предлагается закупить автобусы, троллейбусы и трамвайные вагоны, а также реконструировать существующую инфраструктуру. После этого программу могут распространить более чем на тысячу российских городов, и тогда, по предварительным расчетам, ее стоимость вырастет до 2,1 триллиона рублей.

В Минпромторге заявили, что проект пока не поступал в ведомство, однако оно готово принять участие в работе. В Минфине сообщили, что решений по программе еще не принято, а в Минтрансе отметили, что министерство привлекается к обсуждению идеи.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что часть средств ФНБ нужно направить на благоустройство 100 крупнейших городов России. Он упоминал проекты по очистке воды, обновлению транспорта, созданию современного жилья и повышению качества услуг.

По состоянию на 1 сентября объем ФНБ достиг 8,2 триллиона рублей, его ликвидная часть (средства на счетах Центробанка) составила уже 6,5 триллиона рублей (около шести процентов ВВП). Рубежом для использования средств фонда является размер ликвидной части в семь процентов. Ожидается, что она достигнет этого уровня уже в 2020 году.

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