Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»

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Часть средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) следует направить на благоустройство 100 крупнейших городов России. Такое предложение озвучил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По его словам, в 45 городах есть 109 отобранных проектов очистки воды, обновления транспорта, создания современного жилья, повышения качества услуг. В частности, такие проекты имеются в Архангельске, Владивостоке, Калининграде, Махачкале, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде, Челябинске, сообщили в госкорпорации. По информации издания, решение пока не принято, поскольку конкретные предложения только готовятся.

Деньги фонда уже размещаются на депозитах ВЭБа. По состоянию на июль 2019 года объем средств ФНБ оценивался в 7,86 триллиона рублей, что соответствует 7,2 процента ВВП. Ликвидная часть фонда достигла отметки в 5,7 процента ВВП. Ожидается, что к концу 2019 года она составит 7 процентов — это рубеж, сверх которого средства можно будет инвестировать в новые проекты.

Как отмечает газета, спор вокруг вкладывания средств ФНБ будет одним из основных в правительстве в ближайшие месяцы. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже предлагал направить деньги из фонда на поддержку экспорта. В частности, по его мнению, можно кредитовать покупателей российской продукции, предоставлять льготное финансирование для создания производств российских компаний и сервисных центров за границей. В Минфине склоняются к тому, чтобы позволить вкладывать средства ФНБ в российские инвестиционные проекты. В Банке России, со своей стороны, предлагали поднять порог использования средств фонда выше семи процентов ВВП.

ФНБ был создан вместе с Резервным фондом в 2008 году на базе Стабилизационного фонда. Новые структуры должны были выполнять функции «подушки безопасности» на случай падения цен на нефть. Ролью Резервного фонда было защищать федеральный бюджет, а ФНБ — обеспечивать балансировку пенсионной системы. Но в 2017 году обе структуры решили объединить, и дополнительные нефтегазовые доходы стали поступать в ФНБ. Именно из него берутся средства на финансирование дефицита бюджета в случае падения нефтегазовых доходов.

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