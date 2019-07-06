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В России предложили распечатать государственный резерв

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Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) меры по стабилизации ситуации на топливном рынке на Дальнем Востоке. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Аркуша направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину письмо, в котором описаны шесть мер по стабилизации топливного рынка в регионе. В частности, Росрезерву предлагается продать часть своих запасов на публичных торгах. По мнению главы РТС, это поможет снизить цены на топливо.

Кроме того, Аркуша предложил продлить для Дальнего Востока действие соглашения нефтяных предприятий с правительством о сдерживании цен на бензин. По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

В начале июля в Фонде национальной энергетической безопасности заявили, что после отмены соглашения между правительством и нефтяниками сдерживание розничных цен на топливо в России де-факто продолжится. Эксперты фонда предположили, что нефтяные компании до сентября продолжат добровольно придерживаться соглашения о заморозке цен вследствие негласного договора.

В апреле 2018 года после резкого скачка стоимости бензина правительство заключило соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо. По его условиям, нефтяные компании удовлетворяли внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к значительному росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции. Срок действия соглашения истек 30 июня. После этого ряд АЗС на Дальнем Востоке заявили об угрозе закрытия из-за превышения оптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на топливо.

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