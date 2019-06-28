Власти перестанут сдерживать цены на бензин

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов заявил, что правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на бензин, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение приняли по итогам совещания первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками.

Как отметил Богданов, отмена заморозки связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.

Об отсутствии у правительства планов по продлению заморозки ранее сообщали источники в министерствах и нефтяных компаниях. Уточнялось, что Минэнерго и Минфин уже фактически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования.

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля. Оно будет действовать до июля. По его условиям, нефтяные компании удовлетворяют внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к резкому росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

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