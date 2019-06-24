Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.

По заявлению одного из собеседников агентства, цены на топливо в пределах инфляции сможет сдержать скорректированный демпфирующий механизм.

Уточняется, что Минэнерго и Минфин уже фактически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования. Сейчас министерства финализируют текст законопроекта.

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля. Оно будет действовать до 30 июня. Срок предыдущего соглашения истек 1 апреля. По его условиям, нефтяные компании удовлетворяют внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к резкому росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

17 июня сообщалось, что в регионах России резко выросли цены на бензин. Существенный рост стоимости топлива фиксировался в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях.

Согласно данным Росстата, цены на бензин выросли в 58 регионах России в период с 3 по 9 июня 2019 года. Согласно информации ведомства, больше всего они увеличились в Кызыле (1,4 процента), Костроме и Чите (0,9 процента). Снижение стоимости бензина произошло в Севастополе (0,8 процента), Горно-Алтайске (0,5 процента), Симферополе (0,2 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива увеличилась за неделю на 0,3 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



