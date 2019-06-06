В России нашли способ удержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла способ сдержать рост цен на бензин. В ведомстве предложили ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже для независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чья доля на рынке составляет 10-15 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

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По его словам, на такие НПЗ не распространяется требование о равномерности и регулярности реализации нефтепродуктов. Таким образом, если поставщик весь предписанный ему объем продает за одну или две сделки, это приводит к изменению цены. Голомолзин уверен, что необходимо привести независимые НПЗ к такому же режиму торгов, как у вертикально интегрированных компаний, и повысить ликвидность, расширив торговлю поставочными фьючерсами.

В ФАС полагают, что эти меры позволят отказаться от обсуждаемого повышения порога обязательных продаж на бирже. Для бензина его хотят увеличить с 10 до 15 процентов от объема производства, для дизеля — с 5 до 7,5 процента. Предложение ФАС было направлено в Минэнерго еще в 2018 году, но решений со стороны министерства не последовало.

Ранее ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин. В ведомстве считают, что действия союза могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Очередное соглашение правительства России с нефтяниками о заморозке цен на бензин истекает 30 июня. По его условиям, нефтяные компании покрывают внутренний спрос на топливо, не допуская таким образом локального дефицита бензина и дизеля, что бы привело к резкому росту их стоимости. Компании также обязаны не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

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