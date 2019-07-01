Нефтяников пообещали наказывать за дорогой бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет наказывать нефтяные компании, завышающие цены на бензин после окончания срока соглашения с кабинетом министров об их заморозке. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС.

«Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах», — сказал премьер. Следить за уровнем цен он поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему топливно-энергетический комплекс.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — отметил Медведев.

В дальнейшем, по его словам, правительство рассчитывает на эффективность экономических, а не административных мер, одной из которых было прошлогоднее соглашение с нефтяными компаниями о повышении цен на бензин не выше определенного уровня. Весной оно продлевалось, но с 1 июля прекратило свое действие.

В апреле 2018 года произошел резкий рост цен на бензин. В ответ правительство отменило повышение акциза на нефтепродукты. В рамках завершения налогового маневра власти ввели меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, среди которых обратный акциз на нефтяное сырье (поставляемое на внутренний рынок для переработки) и демпфирующая надбавка к нему, зависящая от соотношения мировых цен и определяемая правительством на весь год расчетной цены. Также в прошлом году был принят закон, разрешающий правительству вводить заградительные вывозные пошлины на нефтепродукты, чтобы предотвратить их избыточный экспорт.

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