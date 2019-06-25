Россиянам пообещали низкие цены на бензин

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяникам выпадающих доходов при поставках топлива на внутренний рынок на 2020 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

По его словам, соответствующие поправки в законодательство будут внесены в правительство в среду, 26 июня. Сазанов добавил, что скорректированный демпфирующий механизм позволит сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке.

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Весной 2018 года стоимость топлива на заправочных станциях подорожала выше уровня инфляции почти в пять раз. Летом Госдума приняла закон о завершении в России налогового маневра, который предполагает отмену экспортных пошлин на нефть и газ с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископаемых.

В этих условиях нефтяникам стало выгоднее экспортировать топливо и полученный из него бензин, чем продавать на внутреннем рынке. В такой ситуации, чтобы избежать дефицита топлива внутри страны и как следствие роста цен, правительство предусмотрело обратный акциз. Он выплачивается нефтяникам при условии, что они поставляют на внутренний рынок достаточно нефти.

При условии, что компании удерживают внутренние цены в рамках заранее определенного коридора, обратный акциз дополняется демпфирующей надбавкой. В апреле российское правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин. Его действие продлится до начала июля.

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