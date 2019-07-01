Назван срок вероятного скачка цен на бензин

Сдерживание розничных цен на топливо в России де-факто продолжится. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

По его предположению, нефтяные компании продолжат добровольно придерживаться соглашения о заморозке цен вследствие негласного договора. Правительство, в свою очередь, увеличит им выплаты по демпфирующей надбавке, считает аналитик.

Если цена на топливо на АЗС и повысится, то это произойдет не раньше сентября, уверен Юшков. Он пояснил, что такой вариант возможен, если к концу лета нефтяники придут к выводу, что средств для компенсации не хватает, и для восполнения недополученных денег увеличат стоимость нефтепродуктов в опте.

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля. Срок его действия закончился 30 июня. По его условиям, нефтяные компании удовлетворяли внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к резкому росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

Отмена соглашения связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.

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