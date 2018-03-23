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Минфин решил рискнуть резервами России

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Россия намерена пойти по пути Норвегии и использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) для вложения средств в рискованные активы с более высокой доходностью, пишет Bloomberg.

Россия начала проявлять интерес к подобным инвестициям на фоне увеличения своих резервов из-за восстановления цены на нефть. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что, когда доля свободных средств ФНБ достигнет 7 процентов ВВП, часть средств фонда можно будет инвестировать в акции, облигации или другие ценные бумаги. Одним из требований к любым новым бумагам будет возможность быстро их продать.

«Такая практика широко распространена среди управляющих крупнейшими суверенными фондами», — сказал Силуанов. По его оценке, в 2018 году доля надежных вложений (с низким уровнем риска) может увеличиться с 3 до 5 процентов ВВП России. Министр отметил, что доля безрисковых активов вырастет, если курс рубля и цены на нефть останутся на текущих уровнях. Это позволит его ведомству направить на покупку валюты около двух триллионов рублей.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (структура выполняет функции суверенного фонда) — крупнейший в мире фонд национального благосостояния. Первое зачисление нефтяных доходов в фонд произошло в 1996 году. После этого средства оставались практически неприкосновенными: большая часть денег инвестируется в международные активы, тратить разрешается только доходы от вложений. В результате в сентябре 2017 года объем норвежского фонда превысил триллион долларов.

ФНБ и Резервный фонд, в которые шли сверхдоходы от углеводородов, были сформированы в 2008 году на базе Стабилизационного фонда. С 1 января 2018 года Резервный фонд прекратил свое существование. По состоянию на 1 марта 2018 года на счету ФНБ находилось 3,7 триллиона рублей (64,7 миллиарда долларов), что составляет 3,8 процента ВВП страны.

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