Стало известно о способности России выдержать падение цен на нефть

В случае падения цен на нефть у России будут достаточно средств на выполнение своих обязательств. Об этом в эфире телеканала CNBC рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, накопленные золотые резервы в размере 7 процентов ВВП позволят без шоков выполнять обязательства в течение трех лет.

Тем не менее, отметил Силуанов, сейчас задача страны заключается в том, чтобы снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы, поскольку низкие цены на нефть влияют на развитие российской экономики. Именно поэтому бюджет основывается пессимистичных прогнозах в 42 доллара за баррель.

4 октября Силуанов заявил, что в случае низких цен на нефть средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ), России хватит на три-четыре года. Он подчеркнул, что на этот период федеральный бюджет полностью защищен, и даже если нефть опустится до 30 долларов за баррель, «ничего страшного» с ним не произойдет.

Министр энергетики России Александр Новак ранее заявил, что считает в среднесрочной перспективе справедливой цену на нефть в 50 долларов за баррель. О цене в 100 долларов за баррель, по словам министра, «все давно забыли».

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