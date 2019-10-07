Россия приготовилась к дешевой нефти

В среднесрочной перспективе справедливая цена на нефть — 50 долларов за баррель. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики России Александра Новака.

По его словам, в бюджет России в 2019 году заложена цена на нефть в 43-45 долларов за баррель. О цене в 100 долларов за баррель, по словам министра, «все давно забыли».

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Новак заявил, что цена на нефть в долгосрочной перспективе останется в пределах 50 долларов, поскольку наращивание добычи в США сглаживается потерей объемов производства в Иране и Венесуэле, а также такими событиями, как атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

В понедельник, 7 октября, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE в полдень торговались на уровне 58,65 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в декабре около 12:00 по московскому времени составляла 53,09 доллара за баррель.

В середине сентября Саудовская Аравия была вынуждена вдвое сократить добычу после атаки беспилотников на ее нефтяные объекты. На фоне этого цены на нефть краткосрочно взлетали на 13 процентов, достигая отметки выше 65 долларов за баррель. Однако уже 30 сентября Эр-Рияд сообщил о полном восстановлении добычи, после чего нефть обвалилась.

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