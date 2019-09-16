Цены на нефть взлетели

Нефть подорожала в среднем на 13 процентов после сокращения добычи сырья в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года Brent поднялась до 67,8 долларов и продолжала расти вплоть до 71,6 долларов. Это на 19 процентов больше, чем на предыдущем закрытии. Фьючерсы на сырье марки WTI подорожали до 60,09 долларов на открытии и достигали 63,47 долларов за баррель, подскочив в цене на 15 процентов.

ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE в Лондоне сообщает, что на открытии торгов цена Brent выросла на 13,8 процентов, WTI — на 11,2 процента.

О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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