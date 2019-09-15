Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атаки дронов

Саудовская Аравия может вернуться к прежним показателям добычи нефти спустя несколько недель после атаки дронов. Об этом в воскресенье, 15 сентября, информированный источник сообщил Reuters.

При этом официально власти страны пока не называли сроки восстановления добычи. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки беспилотников на ее нефтедобывающие объекты.

О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности.

Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана. Официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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