России отвели несколько лет при низких ценах на нефть

В случае низких цен на нефть средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ), России хватит на три-четыре года для исполнения бюджета и прочих обязательств. Об этом в Совете Федерации заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на этот период федеральный бюджет полностью защищен, и даже если нефть опустится до 30 долларов за баррель, «ничего страшного» с ним не произойдет.

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Ранее в пятницу, 4 октября, сообщалось, что Минфин подсчитал, сколько потеряет Россия, если стоимость нефти российской марки Urals упадет до 10 долларов за баррель. В этом случае казна недополучит порядка 5 процентов ВВП в первый год и 70 процентов, если ситуация сохранится в течение 10 лет. Эксперты называют такую ситуацию маловероятной, а расчеты ведомства объясняют техническими соображениями.

В августе Минэкономразвития предсказало, что если в ближайшие пять лет страна останется без сверхдоходов от нефти, то экономика недосчитается 30,5 триллиона рублей. Такой консервативный прогноз основывается на стоимости нефти, равной уровню отсечения доходов (42,5 доллара за баррель в 2020 году и 45,9 доллара в 2024-м). Базовый уровень предполагает цену в 53-57 долларов за баррель.

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