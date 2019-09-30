Саудовская Аравия объявила о восстановлении нефтедобычи после атаки дронов

Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. «Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи», — отметил он.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Saudi Aramco выкачивает 9,8 миллиона баррелей в сутки, как и было до середины сентября. Этот факт подтверждала и принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». «Мы вернулись к прежней, нормальной добыче», — говорил источник издания, близкий к компании, но объемов не уточнял.

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Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире, вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки) сократила добычу после того, как в ночь на 14 сентября ее нефтяные объекты были атакованы беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В понедельник, 30 сентября, было опубликовано видео атаки. На записи видно, как снаряды попадают в резервуары с нефтью, после чего на территории завода вспыхивает пламя.

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