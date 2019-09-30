В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

cbsnews.com

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.

На нарезке роликов с камер видеонаблюдения видно, как снаряды попадают в резервуары с нефтью, после чего на территории завода вспыхивает пламя. Ранее эти кадры не публиковались.

Ими канал дополнил интервью с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В нем принц объяснил цели атаки «тупостью» властей Ирана.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco случился пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3. И саудиты, и Соединенные Штаты заявили, что располагают доказательствами того, что за атаками стоит Иран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru