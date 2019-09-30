Саудовский кронпринц раскрыл причину атак на нефтяные объекты

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд считает, что причиной атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты в его стране стало не что иное, как тупость их организаторов. Об этом он заявил в программе «60 минут» на американском канале CBS.

«Я думаю, это просто глупость. Там не было никакой стратегической цели. Только дурак будет атаковать 5 процентов всей мировой нефти. Их единственная стратегия — показать свою тупость, и им это удалось», — сказал он, имея в виду власти Ирана. Саудовская Аравия, как и США, считает, что за нападением стоит именно Исламская Республика, а не поддерживаемые ею повстанцы-хуситы.

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В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco случился пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3. И саудиты, и Соединенные Штаты заявили, что располагают доказательствами того, что за атаками стоит Иран.

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